­Получить бесплатную консультацию

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г. Владивосток, Гульбиновича 8/1

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Строительно-техническая экспертиза
- экспертиза соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
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Строительно-техническая экспертиза
Обследование конструкций зданий и сооружений, инженерных систем.
-Комплексное обследование зданий и сооружений , инженерных сетей и коммуникаций
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Обследование конструкций зданий и сооружений, инженерных систем.
Лаборатория неразрушающего контроля
Услуги лабораторией неразрушающего контроля весь комплекс услуг задачи любой сложности.
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Лаборатория неразрушающего контроля
Рецензии на строительно-технические экспертизы
Рецензия — это исследования судебной экспертизы: На соответствие действующему законодательству и материалам дела;
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Рецензии на строительно-технические экспертизы
Услуги сертифицированной электролаборатории
Услуги электролаборатории при приемосдаточных и эксплуатационных работах. :
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Услуги сертифицированной электролаборатории
Строительный аудит
Строительный аудит - современный и надежный метод экономии средств при улучшенном качестве .
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Строительный аудит
Услуги независимых экспертов медиаторов
Компания ООО «ДальСтрой-эксперт»» предлагает заказчикам использование универсального подхода для эффективного разрешения строительных споров на протяжении всего жизненного цикла строительного проекта.
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Услуги независимых экспертов медиаторов
Дефектоскопические исследования
Метод дефектоскопии используется как для контроля металлических конструкций, сварных соединений в ходе строительства зданий и сооружений, так и в ходе проведения их обследований
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Дефектоскопические исследования
Геодезические работы
- комплекс работ, направленный на получение информации о рельефе и ситуации местности; служит основой для проектирования, и для проведения других видов изысканий и обследований.
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Геодезические работы
Поиск, обследование и съемка инженерных коммуникаций
При выполнении работ используется новейшее оборудование: георадар, трассоискатель, малогабаритная проталкиваемая телевизионная установка.
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Поиск, обследование и съемка инженерных коммуникаций
Проектирование усиления и восстановления конструкций
- комплекс конструктивных мероприятий и технологических работ, направленных на повышение (восстановление) несущей способности и эксплуатационных свойств конструкции.
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Проектирование усиления и восстановления конструкций
Георадарные обследования
Георадар - это геофизический прибор, применение которого позволяет получать большое количество детальной информации в относительно короткое время.
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Георадарные обследования
Услуги обследования тепловизором
Обследования теплопотерь зданий и сооружений, Обследования работы отопления , электрических систем.
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Услуги обследования тепловизором
Тестирование, сертификация и аттестация СКС
Тестирование и сертификация СКС (структурированных кабельных систем) на соответствие категории 5е, 6 и требованиям сетевых протоколов.
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Тестирование, сертификация и аттестация СКС
Рентгеновская дефектоскопия
Рентгеновская дефектоскопия или же радиографический контроль.
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Рентгеновская дефектоскопия
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Наши преимущества

Комплексный подход к решению задач

Мы имеем пакет лицензий и разрешений для осуществления комплекса работ. Нет надобности искать исполнителей для размещения отдельных заказов на проведение обследований,  геодезических изысканий,электролаборатории, лаборатории строительных материалов, проектирования и ведения строительного контроля и авторского надзора за ходом строительства.

Опыт работ

Мы провели более 300 обследований, экспертиз , объектов различного назначения и уровня сложности, осуществили строительный контроль более 30 крупных объектов. В арсенале накопленого опыта-  работа  с бюджетными организациями с различной формой финансирования так и частные инвестиции.

Экономия средств

У нас обоснованная и прозрачная стоимость работ в то же время гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту. Заказчики экономят с нашей помощью средства и получают значительный экономический эффект от взаимовыгодного сотрудничества

Гарантия результатов

Обьективность и достоверность получаемых результатов.Высокое качество отчетной документации. Двойной контроль качества гарантирует вам получение нужного для ВАС  результата. Наши заключения проходят любые экспертизы без замечаний и принимаются судами.

Экономия времени

Мы работаем быстро и без выходных, но при этом четко соблюдаем  стандарты, контроль графика производства работ позволяет максимально эффективно получать результат  поэтому с нами Вы всегда выигрываете по времени и цене.

Современный приборный парк

Компания "ДальСтрой-эксперт"  имеет собственную лабораторию  измерительных приборов и исследовательского оборудования последнего поколения для проведения лабораторного контроля параметров конструкций зданий и сооружений и грунтов оснований, инженерных ситем.

Новости

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Экспертное обследование зданий и сооружений

16-03-2018 Новости

Экспертное обследование чаще всего заказывается в случае истечения предельного срока эксплуатации. При этом в случае истечения этого срока использование строения и оборудования, к нему относящегося, приостанавливается до окончания исследований. Поэтому...

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"ДальСтрой-эксперт" осуществляет строительный контроль

16-03-2018 Новости

"ДальСтрой-эксперт" осуществляет строительный контроль на объекте по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д. 12., для реализации проекта Исторический парк "Россия - Моя история" в г. Владивостоке»  

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Контроль качества строительных работ

16-03-2018 Новости

Для того чтобы обеспечить надлежащее качество выполнения строительных работ, соответствие возводимых сооружений требованиям законодательной, нормативной и проектной документации, а также сдать готовый объект в срок,  необходимо строго контролировать все этапы...

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Компания "ДальСтрой-эксперт" ведет работы по объекту "Снеговая падь" в г. Владивостоке.

16-03-2018 Новости

 Компания "ДальСтрой-эксперт" выполняет работы по комплесному обследованию группы жилых домов по объекту "Снеговая падь" в г. Владивостоке.  В комплекс проводимых работ включены  девять Жилых домов, инженерные коммуникации, благоустройство , озеленение, наружнее...

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16-03-2018 Новости

Пока нет  новостей. 

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Отзывы

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Экспертиза

Отзывы

Отзыв: Строительно-техническая экспертиза была оказана на высшем уровне с соблюдением всех сроков и качетсва!

Деятельность компании

Отзывы

Отзыв: "Деятельность компании ООО "ДальСтрой-эксперт" направлена на обеспечение качества строительства, надежности возводимых объектов и характеризуется независимой оценкой строительства."

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