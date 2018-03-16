­Получить бесплатную консультацию

г. Владивосток, Гульбиновича 8/1
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г. Владивосток, Гульбиновича 8/1
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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Наши преимущества
Мы имеем пакет лицензий и разрешений для осуществления комплекса работ. Нет надобности искать исполнителей для размещения отдельных заказов на проведение обследований, геодезических изысканий,электролаборатории, лаборатории строительных материалов, проектирования и ведения строительного контроля и авторского надзора за ходом строительства.
Мы провели более 300 обследований, экспертиз , объектов различного назначения и уровня сложности, осуществили строительный контроль более 30 крупных объектов. В арсенале накопленого опыта- работа с бюджетными организациями с различной формой финансирования так и частные инвестиции.
У нас обоснованная и прозрачная стоимость работ в то же время гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту. Заказчики экономят с нашей помощью средства и получают значительный экономический эффект от взаимовыгодного сотрудничества
Обьективность и достоверность получаемых результатов.Высокое качество отчетной документации. Двойной контроль качества гарантирует вам получение нужного для ВАС результата. Наши заключения проходят любые экспертизы без замечаний и принимаются судами.
Мы работаем быстро и без выходных, но при этом четко соблюдаем стандарты, контроль графика производства работ позволяет максимально эффективно получать результат поэтому с нами Вы всегда выигрываете по времени и цене.
Компания "ДальСтрой-эксперт" имеет собственную лабораторию измерительных приборов и исследовательского оборудования последнего поколения для проведения лабораторного контроля параметров конструкций зданий и сооружений и грунтов оснований, инженерных ситем.
16-03-2018 Новости
Экспертное обследование чаще всего заказывается в случае истечения предельного срока эксплуатации. При этом в случае истечения этого срока использование строения и оборудования, к нему относящегося, приостанавливается до окончания исследований. Поэтому...Подробнее
16-03-2018 Новости
"ДальСтрой-эксперт" осуществляет строительный контроль на объекте по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д. 12., для реализации проекта Исторический парк "Россия - Моя история" в г. Владивостоке»Подробнее
16-03-2018 Новости
Для того чтобы обеспечить надлежащее качество выполнения строительных работ, соответствие возводимых сооружений требованиям законодательной, нормативной и проектной документации, а также сдать готовый объект в срок, необходимо строго контролировать все этапы...Подробнее
16-03-2018 Новости
Компания "ДальСтрой-эксперт" выполняет работы по комплесному обследованию группы жилых домов по объекту "Снеговая падь" в г. Владивостоке. В комплекс проводимых работ включены девять Жилых домов, инженерные коммуникации, благоустройство , озеленение, наружнее...Подробнее
16-03-2018 Новости
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Отзыв: Строительно-техническая экспертиза была оказана на высшем уровне с соблюдением всех сроков и качетсва!
Отзыв: "Деятельность компании ООО "ДальСтрой-эксперт" направлена на обеспечение качества строительства, надежности возводимых объектов и характеризуется независимой оценкой строительства."